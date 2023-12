La casa di Eiko Koga – presidente e Ceo di Mitsubishi – è stata svaligiata e messa a soqquadro. È quanto avvenuto domenica 3 dicembre nell’appartamento milanese del manager tra via della Spiga e via Senato. Un orologio Cartier, un Rolex, una ventina tra collier, anelli e bracciali: il valore del bottino è di circa 250mila euro, ma un inventario più preciso sarà presentato in sede di denuncia. A ricostruire la vicenda è stata La Repubblica.

Koga e la moglie sono usciti intorno alle 17, e sono stati lontani da casa circa due ore, finestra di tempo che è bastata ai rapinatori per svaligiare l’appartamento, ignorare gli oggetti di minor valore e forzare e svuotare la cassaforte attaccata al muro. I coniugi non avevano attivato l‘allarme antifurto, e al ritorno hanno trovato la porta spalancata e la casa sottosopra. A dare l’allarme è stato lo stesso Koga intorno alle 19. Sul luogo si sono recati gli agenti della Scientifica.

Al momento dell’incursione le telecamere all’interno dell’appartamento non erano accese, le indagini quindi si baseranno sulle immagini a circuito chiuso del palazzo, e su eventuali impronte digitali o tracce biologiche rilevate domenica sera.