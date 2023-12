“Le notizie dei femminicidi che ci giungono così frequentemente, anche negli ultimi giorni, sono un triste promemoria di quanto intenso sia lo sforzo ancora da compiere per realizzare un cambiamento radicale di carattere culturale. Cambiamento che chiama in causa le famiglie, l’intera società e gli stessi governi”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i Membri del Comitato di Monitoraggio dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Il Capo dello Stato ha parlato anche della Convenzione di Istanbul, “alla base della quale vi è la convinzione che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de iure e de facto costituisca un elemento chiave per prevenire la violenza”.