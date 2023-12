Era considerato scomparso dal 3 settembre scorso dopo la denuncia del fratello. In realtà Massimo Lodeserto (nella foto), 58 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita in una cantina di uno stabile popolare a Torino era morto, forse già dal 30 agosto ovvero da quando la sua famiglia non aveva avuto più notizie. Secondo gli inquirenti il 58enne sarebbe stato assassinato a martellate. Un uomo, residente nel palazzo di via in via San Massimo 33, è stato fermato dai carabinieri ed è accusato di omicidio. Il caso di Lodeserto, era stato seguito anche dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’.

Le indagini dei carabinieri, iniziate quest’estate, hanno portato alla perquisizione nelle cantine e un cane dell’Arma ha fiutato il corpo di Lodeserto sotto alcune masserizie. La cantina dov’è stato trovato il corpo non appartiene al fermato, mentre la vittima era residente a Torino, ma non nello stesso palazzo. Dai primi riscontri la vittima avrebbe indosso gli abiti del giorno della scomparsa. I militari sono arrivati allo stabile di via San Massimo dopo le indagini e oggi sono entrati per fermare il sospettato. Con loro sono intervenuti i cinofili di Bologna, specializzati proprio nella ricerca di cadaveri. Secondo i primi accertamenti Lodeserto sarebbe stato ucciso a martellate. La vittima e il presunto omicida, che verrà sentito dagli inquirenti questo pomeriggio, si frequentavano. Dai primi riscontri alla base dell’omicidio ci sarebbero dei motivi economici. Titolare dell’inchiesta è il pm Marco Sanini.

Lodeserto, originario di Brindisi e ultimo di quattro fratelli, viveva da solo e di lui si erano perse le tracce a fine agosto. Aveva detto al fratello più grande che non lo avrebbe raggiunto in vacanza in Puglia, perché aveva concluso positivamente una prova per un nuovo posto di lavoro in un’impresa di pulizia Dal 30 agosto non aveva più risposto alle chiamate dei familiari, che il 3 settembre ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. L’uomo era stato ripreso da una telecamere di videosorveglianza insieme a un altro uomo. Il presunto assassino è accusato di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere.