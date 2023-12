“La Lega non governerà mai con i comunisti e i socialisti. Faccio un invito al centrodestra unito in Italia ad esserlo anche in Ue”, e “il centrodestra scelga tra inciucio con socialisti e sinistra e un governo di centrodestra”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dei lavori della convention Free Europe, che si tiene oggi a Firenze ed è organizzata dal gruppo del Parlamento europeo Identità e Democrazia. “Tajani sbaglia” a dire che non si alleerà mai con Afd e con Marine Le Pen. Mi spiacerebbe che qualcuno di centrodestra preferisse la sinistra ad alleati di centrodestra – ha aggiunto – Io posso dire che chi sceglierà la Lega in Europa sceglie l’alternativa a sinistra. Quindi rinnovo l’invito al centrodestra in Italia a essere unito in Europa, poi non posso imporre niente controvoglia a nessuno”