“La Juve ha vinto con un gol rubacchiato”. Ignazio La Russa – il presidente del Senato – ha commentato così alla festa de “Il Riformista” di Napoli l’incontro vinto per 2-1 dalla squadra di Allegri a Monza venerdì sera. Ignazio La Russa è da sempre un fervente interista e antijuventino. All’evento organizzato dal giornale, la seconda carica dello Stato ha detto: “Non mi posso permettere di desiderare che l’Inter non vinca, ma vorrei che la lotta scudetto fino all’ultima giornata fosse tra Napoli e Inter”. Poco dopo si è scusato, ammettendo di “aver fatto una battuta inopportuna”. Ma ormai era troppo tardi per rimediare e sui social si è scatenata una bufera dalla tifoseria bianconera. “La Russa fa di tutto per avere i voti dei tifosi della Juventus” commenta un utente di X. “Anche a noi è dispiaciuto per il gol di Rodri (che ha dato la vittoria contro l’Inter nella finale di Champions League della scorsa stagione), del resto” replica un altro.