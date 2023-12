Un uomo di 39 anni è stato accoltellato e preso a martellate fuori da una discoteca di Rozzano, comune alle porte di Milano. Il fatto è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina in via Curiel. In base alle prime ricostruzioni, l’uomo è stato circondato da un gruppo di persone, alcuni di loro lo hanno colpito con una decina di coltellate al torace, alla schiena e all’addome e, con un martello, in faccia all’altezza di un occhio. Il 39enne è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas di Rozzano: ha perso molto sangue e ha riportato ferite lacero-contuse su tutto il corpo e contusioni, ma è fuori pericolo di vita. Sono in corso indagini ed accertamenti da parte dei Carabinieri per identificare gli aggressori e verificare la presenza impianti di video sorveglianza per analizzare i filmati. Non sono chiare le motivazioni dell’aggressione.