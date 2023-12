L’erosione continua ad avanzare sul litorale romano, dove ormai numerosi stabilimenti balneari sono pesantemente danneggiati. Ad Ostia, l’ultima mareggiata significativa è avvenuta all’inizio di novembre, ma anche in assenza di onde particolarmente alte il fenomeno erosivo prosegue. Qui siamo nel tratto di litorale di Levante, dove il drone mostra i danni causati via via dalle onde. Crolli e voragini sono visibili sui moli in cemento, mentre numerose strutture in legno sono state divelte dall’acqua che le ha invase.