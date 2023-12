“Mi dispiace che il ritardo di un volo abbia sottratto il mio tempo con voi. Capisco dalle occhiatacce di chi mi accompagna che, se tra più o meno 4 minuti non parto, perdo il treno e, come sapete, all’opposizione non possiamo fermare treni“. Lo ha detto ironica la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in apertura del suo breve intervento all’evento ‘La parola pace. L’utopia che deve farsi realtà’, a Milano. Il riferimento è al caso della fermata ad personam del Frecciarossa chiesta e ottenuta dal ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.