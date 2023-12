Si erano conosciuti su una piattaforma social e avevano deciso di incontrarsi. Lei cambia idea e non gli apre la porta di casa. Lui riesce a entrare e la picchia, tentando di violentarla. L’uomo – un 23enne da poco in Italia – è riuscito a scappare, ma nei giorni successivi è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, lesioni personali e violazione di domicilio. L’aggressione è avvenuta la sera del 22 novembre ad Alessandria.

Secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, i due si erano dati appuntamento a casa di lei per incontrarsi. Arrivato davanti alla porta dell’appartamento, la donna cambia idea e non vuole più aprirgli. Lui non ci sta, si arrabbia, diventa violento e apre la porta con forza. Entra in casa e si chiude dentro, avventandosi su di lei, picchiandola e tentando di violentarla. La vittima si difende e urla forte.

I vicini sentono le sue grida e chiamano subito il 112. Poi vanno verso il pianerottolo per avvertire la donna che i carabinieri stanno arrivando. Anche l’aggressore ha sentito la conversazione ed è riuscito a scappare, ma è stato individuato con l’analisi delle immagini digitali e arrestato qualche giorno dopo. All’arrivo dei militari, la donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Ora l’uomo è in carcere e all’interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.