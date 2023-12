“Il Partito democratico sino a oggi ha dato l’idea agli italiani non di voler cambiare il Paese, ma di volerlo difendere per com’è. Il problema è che questo Paese, così com’è, è indifendibile, va rovesciato dalle fondamenta. O Elly Schlein riesce a imprimere al Pd una straordinaria rivoluzione o persino io farò fatica ad andare a votare“. Lo ha detto il rettore dell’Università per stranieri di Siena, e firma de il Fatto Quotidiano, Tomaso Montanari, che ha presentato insieme a Luca Sommi, con l’autore, il nuovo libro di Andrea Scanzi, intitolato La sciagura ed edito da PaperFirst.

Andrea Scanzi presenta “La sciagura”: la diretta integrale con Tomaso Montanari e Luca Sommi