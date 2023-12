“A seguito delle gravi accuse nei confronti della magistratura, addirittura di fare opposizione al governo, in realtà il ministro non è stato in grado di precisare nessun fatto e nessuna circostanza. Anzi, ha esposto un ragionamento che mi preoccupa perché dimostra una carente cultura delle istituzioni: ha messo sullo stesso piano, ad esempio, un generale come Vannacci, il cui ruolo è asservito all’esecutivo, e i giudici, che invece godono di garanzie costituzionali di autonomia e indipendenza che sono essenziali per assicurare i diritti dei cittadini”. Così leader M5s Giuseppe Conte incontrando la stampa dopo l’interpellanza urgente al ministro della Difesa Guido Crosetto sulla giustizia. “Il ministro Crosetto appare il più attrezzato culturalmente tra gli altri ministri, ma c’è un altro aspetto che mi preoccupa: quando ha ragionato di diritti fondamentali con quella citazione non sembra comprendere che la tutela dei diritti fondamentali è una tutela sovraordinata all’azione di qualsiasi esecutivo e a qualsiasi atto normativo”,