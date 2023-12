Il concertone di Capodanno in Piazza Duomo era una tradizione milanese: migliaia di persone riunite ad ascoltare la musica salutando l’anno passato e festeggiando il nuovo inizio. Eppure anche quest’anno non si farà. Le ragioni? I costi. Ma non solo. L’ultimo concerto di Capodanno all’ombra della Madonnina risale al 2020. L’ultimo 1° gennaio prima dell’emergenza Covid. Da allora in poi niente spettacolo di Capodanno: né nel 2021, né nel 2022, né nel 2023. E niente concerto neanche per il 2024: Piazza Duomo sarà senza musica per il quarto anno consecutivo.

La decisione è stata presa dal Comune già alcuni mesi fa, e infatti, come riporta Il Giorno, l’amministrazione non ha lanciato neppure un avviso pubblico per cercare sponsor in grado di finanziare, almeno in parte, il concertone. Lo stop infatti è dovuto non solo a motivi economici, essendo un evento molto costoso, ma anche di ordine pubblico: dopo le violenze sessuali avvenute in centro durante il Capodanno di due anni fa, il comune di Milano ha deciso di prestare molta attenzione all’organizzazione di eventi gratuiti di massa.

A Palazzo Marino raccontano che è stato il sindaco Giuseppe Sala a prendere la decisione sullo stop al concerto di Capodanno in Piazza Duomo, riporta ancora Il Giorno. L’assessora Riva, intanto, ha spiegato che “gli eventi in città sono tanti e il numero di turisti è da record. Crediamo che oggi sia importante lavorare sulla qualità e sulla sicurezza delle persone, soprattutto nella notte di Capodanno. Strafare non è nello stile dell’amministrazione milanese e quindi abbiamo preferito garantire tantissimo intrattenimento per tutto il periodo delle feste in altro modo. In questo momento non è necessario il concerto di Capodanno in Piazza Duomo, considerando anche che in estate abbiamo battuto tutti i record proprio sugli eventi musicali ospitati a Milano e che nella nostra città ogni giorno ci sono tanti concerti”.