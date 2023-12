Manifestazione per la pace sabato 2 dicembre a Cesano Boscone che sarà teatro del primo evento del Comitato PonTidiPace promosso dall’associazione Una Casa Anche Per Te, che si occupa di accoglienza e antimafia sociale insieme a diverse realtà del territorio. Il comitato, si legge in una nota, “intende concretamente favorire una maggiore conoscenza sul tema della pace e i modi per tutelarla tramite l’impegno ad aiutare le fasce più deboli, la promozione dei diritti sociali e la salvaguardia dei principi di giustizia sociale nei nostri territori”.

Da questa iniziativa nasce l’evento di Cesano Boscone dove, dalle 15 alle 18, andrà in scena un’inedita manifestazione con diversi interventi che mirano a porre nuovamente al centro i temi della pace e della giustizia sociale, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, nel quale parole come guerra, crisi, insicurezza, tensione sociale, competizione sono all’ordine del giorno. Il tutto sarà accompagnato a suon di musica di vari gruppi e cantanti del territorio.

Le associazioni aderenti al Comitato sono U.c.a.p.Te Onlus, Caritas Ambrosiana, Società di San Vincenzo de Paoli, Acli Provincia Milano, A.N.P.I. Buccinasco, Azione Cattolica zona VI – Melegnano, Associazione culturale LiberaMente Corsico, Associazione Mambre di Vigano Certosino, Associazione Itaca Corsico, Associazione Ventunesimo donna Corsico, A.N.P.I. Gaggiano Sezione “Resistere è vivere”, Associazione culturale “Le Voci del Naviglio” Trezzano/Gaggiano, Cooperativa “Novella 73” Gaggiano, Leo Lions Città Metropolitana di Milano, Cooperativa Terra e Cielo di Gaggiano, Madre Terra cooperativa agricola sociale, Rimaflow – Fuorimercato, Descargalab, Libera Masseria, Ventunesimo donna Corsico, A.N.P.I. Trezzano sul Naviglio.