“Basta con le accuse di disumanità, è un’offesa anche nei confronti del presidente della Repubblica”. In Senato è scoppiata la bagarre quando ha preso la parola il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, che ha difeso l’operato del governo (e della maggioranza) sul decreto legge in materia di gestione dei flussi migratori. “Non siete voi che potete dire quello che posso o non posso dichiarare durante la discussione generale”. Poi Romeo ha citato Karl Marx: “La migrazione incontrollata l’hanno sempre voluta i capitalisti”.