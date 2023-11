Sarà la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato a fare luce sul caso Maurizio Gasparri. Dopo l’anticipazione dell’inchiesta di Report sul suo incarico di presidente di una società di cybersecurity che non era stato dichiarato a Palazzo Madama al momento della rielezione, infatti, la giunta aprirà un’istruttoria.

Per ora tutta la vicenda sarà trattata dal comitato incarichi a guida del vicepresidente Manfredi Potenti (Lega) che ha il compito di aprire l’istruttoria e valutare quali documenti acquisire e se fare audizioni. Il non avere dichiarato l’incarico potrebbe fare decadere Maurizio Gasparri da senatore, visto che i parlamentari sono obbligati a rivelare tutti i loro incarichi, al fine di evitare possibili conflitti d’interessi. Gasparri, che dal giugno del 2021 presiede la società Cyberealm Srl senza dichiararlo al Senato – come ricostruito dal Fatto Quotidiano – ha anche presentato due emendamenti sulla cybersicurezza, principale business dell’azienda.

Decisione della Giunta presa dopo una riunione durata un’ora e mezzo. “E’ un discorso molto delicato perché riguarda una serie di documenti che sono in possesso della Giunta e anche l’interpretazione di una norma regolamentare”, ha spiegato il presidente della Giunta, Dario Franceschini al termine della riunione: “Abbiamo fatto una discussione approfondita che continueremo”, ha aggiunto. Gasparri da pochi giorni è diventato capogruppo di Forza Italia al Senato, con una staffetta con Licia Ronzulli che ha preso il suo posto vicepresidente del Senato: una scelta, secondo diverse voci di palazzo, per mettersi al riparo dall’inchiesta di Report che lo riguarda e di evitare possibili imbarazzi.

Secondo quanto confermato dallo stesso Franceschini, “Gasparri ha scritto una lettera al presidente del Senato che ci ha trasmesso per conoscenza in cui di fatto riconosce l’esistenza di questo incarico nella società”. “Secondo le procedure che sono standard l’ho comunicato alla Giunta e ho incaricato il comitato incarichi, nominato a inizio legislatura, che verifica l’esistenza o meno di casi di incompatibilità e che avvierà l’istruttoria sul caso”, ha spiegato il presidente della Giunta.

Per quanto riguarda invece la richiesta di Report di avere la documentazione che riguarda Gasparri per i requisiti necessari all’incarico di parlamentare, la Giunta non ha ancora preso una decisione.