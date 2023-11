“La popolazione di Gaza si trova nel mezzo di un’epica catastrofe umanitaria davanti agli occhi del mondo. Non dobbiamo distogliere lo sguardo. Sono in corso intensi negoziati per prolungare la tregua – cosa che accogliamo con grande favore – ma crediamo che sia necessario un vero cessate il fuoco umanitario“. Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres alla riunione del Consiglio di Sicurezza. “Occorre fare molto di più per iniziare ad affrontare i bisogni umanitari a Gaza. I servizi idrico ed elettrico dovranno essere integralmente ripristinati. I sistemi alimentari sono crollati e la fame si sta diffondendo, soprattutto al nord. Le condizioni sanitarie nei rifugi sono spaventose, con pochi servizi igienici e allagamenti delle fognature, costituendo una seria minaccia per la salute pubblica”, ha spiegato Guterres.