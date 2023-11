La salute del Papa, seppur in fase di recupero, continua a essere incerta. Dopo aver dovuto, su indicazione dei medici, rinunciare con rammarico al viaggio a Dubai, Papa Francesco oggi ha evitato di leggere la catechesi in Aula Paolo VI e ha affidato il compito a un suo collaboratore: “Ancora non sto bene, con questa gripe“, ovvero influenza in spagnolo. E ha aggiunto: “La voce non è bella”.

Il Papa, che ha avuto un’infiammazione polmonare, è arrivato in Aula per la consueta udienza generale del mercoledì appoggiato al bastone, ed è stato accolto da fedeli e pellegrini con un “Viva il Papa“. Dopo aver lasciato Santa Marta, ha pronunciato le poche parole sul suo stato di salute con la voce un po’ affaticata. Poi ha passato la parola, sia per la lettura della catechesi, sia per la lettura dei saluti ai fedeli dei vari gruppi linguistici, a Monsignor Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato.

In Aula, dopo l’udienza, è poi andato in scena un piccolo spettacolo per il Festival dei talenti circensi. “Vorrei ringraziare questo momento di gioia. Queste ragazze e ragazzi del circo. Il circo esprime una dimensione, la gioia gratuita. La gioia semplice fatta della mistica del gioco. Ringrazio tanto queste ragazze e ragazzi che ci fanno ridere ma ci danno anche esempio di un allenamento molto forte perché arrivare dove arrivano loro c’è un allenamento molto forte”, ha detto il Papa.