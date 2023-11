Un aereo militare statunitense V-22 Osprey con a bordo otto persone si è schiantato al largo della costa occidentale del Giappone. Lo rende noto la Guardia costiera giapponese, che al momento non ha fornito informazioni sullo stato dei passeggeri. L’incidente è avvenuto alle 14.47 locali (6.47 ora italiana) nei pressi dell’isola giapponese di Yakushima, a sud dell’arcipelago principale del Paese.

L’Osprey è un convertiplano, un velivolo che può volare sia come un elicottero sia come aereo ad ala fissa. È di proprietà dei Marines statunitensi e gestito insieme alle Forze di autodifesa giapponesi per esercitazioni nel Pacifico. Negli ultimi tempi il loro utilizzo a largo del Giappone è stato contestato dall’opinione pubblica, con diversi analisti militari che li considerano particolarmente soggetti a incidenti.

Un’affermazione respinta da esercito americano e Giappone, che li ritengono sicuri. Lo scorso agosto un altro Osprey statunitense è precipitato a largo delle coste australiane mentre trasportava delle truppe per un’esercitazione militare. Nello schianto morirono tre marines.