Per salvare la mamma dalle botte del papà, a otto anni ha composto dal cellulare il 113 e ha poi richiamato l’attenzione della polizia con una scritta in arancione Help, fatta su un foglio bianco. L’ennesimo episodio di violenza contro le donne è accaduto a Reggio Calabria e, purtroppo, non è l’unico avvenuto nelle ultime ore davanti agli occhi di bambini piccoli. In questo caso l’uomo, poi arrestato dalla polizia, ha picchiato la moglie davanti alle tre figlie perché voleva impedirle di andare a lavorare. Prima di giungere nell’appartamento, gli agenti hanno notato le tre bambine – una delle quali mostrava il foglio con la scritta ‘Help’ – che urlavano: “Venite, venite siamo qui”. Entrati in casa il 47enne, che ha già scontato una misura di divieto di avvicinamento alla moglie, era in evidente stato di alterazione. La donna ha denunciato le violenze finora subite dal marito che la picchiava, le tirava i capelli e le dava pugni in testa non permettendole di frequentare la sua famiglia d’origine.