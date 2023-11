Uno scoppio devastante, poi le fiamme. Un incendio ha distrutto una casa e ustionato tre donne dopo l’esplosione di una bombola di gas. La deflagrazione è avvenuta questa mattina intorno alle 9:30 in un’abitazione nel centro di Siniscola, in provincia di Nuoro. In base a una prima ricostruzione, nella casa c’è stata una perdita di gas. L’esplosione della bombola ha provocato l’abbattimento di una parete della cucina e vari danni agli infissi dell’appartamento.

Le tre donne – due anziane sorelle e la loro badante – hanno riportato ustioni al volto, agli arti superiori e al torace. Le vittime sono state trasportate con l’elisoccorso del 118 in codice rosso al centro grandi ustionati di Sassari, in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione al piano terra di una villetta di tre piani.