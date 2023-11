Quasi 2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità nel sud della Russia, in Crimea e nelle regioni ucraine occupate da Mosca dopo il passaggio di un uragano che si è abbattuto sulla zona nelle ultime ore. Lo ha reso noto il ministero dell’Energia russo citato dall’agenzia Tass, che parla di due morti e di almeno 10 feriti a causa del maltempo. Una vittima è stata trovata a Sochi, nella Russia meridionale, la seconda in Crimea.

Il presidente del parlamento della Crimea, Vladimir Konstantinov, ha descritto la tempesta come un “armageddon”, con violente nevicate e venti che hanno raggiunto i 40 metri al secondo sradicando alberi, inondando diverse vie e distruggendo i tetti delle case. “Neppure gli abitanti anziani si ricordano di venti e onde di tale intensità”, ha detto Konstantinov. Solo in Crimea oltre 400mila persone sono rimaste al buio e le linee ferroviarie sono state danneggiate. Nello zoo di Sebastopoli lo sbalzo termico portato dalla tempesta ha fatto strage nell’acquario tropicale. D’accordo nel chiamare le condizioni meteorologiche di queste ore “estreme” e “senza precedenti” anche il direttore scientifico del centro idro-metereologico russo Roman Vilfand, che interpellato dall’agenzia di stampa Ria Novosti ha detto che si è trattato della “tempesta più forte di sempre” ad avere colpito il Sud dell’Europa orientale. Un episodio simile era stato registrato solamente nel 1854, durante la Guerra di Crimea.

L’uragano ha colpito anche l’Ucraina, causando interruzioni di corrente in più di 2mila città e villaggi in 16 regioni del Paese. Duramente colpito anche parte del Donbass occupato. Lo ha confermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, citando il ministero dell’Energia di Kiev e condividendo sul suo profilo X le immagini dei disagi causati dal maltempo. “Sono grato a tutti i soccorritori, agli operatori dei servizi pubblici, alla polizia nazionale, alle autorità locali e agli ingegneri che lavorano 24 ore su 24 per aiutare tutti”, ha commentato Zelensky, aggiungendo che gli ingegneri ucraini “ripristineranno la fornitura di elettricità il prima possibile”.