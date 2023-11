Quasi 6 milioni di telespettatori hanno seguito domenica in tv il match decisivo per la vittoria della Coppa Davis tra De Minaur e Jannik Sinner: la partita di tennis che ha consegnato all’Italia un trofeo atteso da 47 anni è stata seguita su Rai2 da 4.662.000 spettatori con il 23.4% di share e su Sky da 1.024.000 spettatori con il 5,1% di share (classificandosi come il terzo miglior match di tennis di sempre su Sky).

Non è un record, perché la partita di tennis più vista di sempre resta Sinner-Djokovic, ultimo atto delle Atp Finals di Torino, con oltre 6,6 milioni di spettatori. Ma una settimana dopo quell’evento avere nuovamente un numero identico di telespettatori sempre per il tennis è la certificazione di quanto Sinner sia ormai diventato un fenomeno anche mediatico. Gli italiani si stanno innamorando di lui e si stanno appassionando al tennis in generale. Anche il primo match della finale di Coppa Davis, quello tra Matteo Arnaldi e Popyrin, è stato visto da oltre 3,2 milioni di spettatori con il 21,9% di share su Rai2, mentre su Sky da 849 mila spettatori medi, con il 5,8% di share e 2 milioni 62 mila spettatori unici.