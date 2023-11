Irregolarità nell’assegnazione di appalti, alcuni da realizzare anche con fondi del Pnrr, e indebita percezione di denaro pubblico. Con queste accuse sono stati arrestati il presidente e il direttore generale dell’Asm di Pavia, Manuel Elleboro e Giuseppe Maria Chirico (nella foto in evidenza, ndr). Si trovano entrambi ai domiciliari.

Oltre ai vertici della società multiservizi di cui è maggiore azionista il Comune è stato arrestato anche un progettista del Comune di San Genesio Uniti e sono indagate in totale 13 persone, tra i quali ci sono – precisa la procura di Pavia – “soggetti investiti di cariche pubbliche ed esponenti politici”.

L’inchiesta svolta dalla Guardia di finanza è ancora aperta, tant’è che sono state eseguite 40 perquisizioni e acquisizioni documentali per ricercare ulteriori prove e riscontri. Gli accertamenti sono iniziati all’inizio del 2023, spiegano gli inquirenti, approfondendo notizie in merito a possibili reati in corso all’interno di Asm Pavia e si è subito allargata alla verifica della regolarità di svariate procedure di affidamento ad opera di diverse amministrazioni pavesi.

Stando alla tesi dell’accusa, le indagini hanno permesso di accertare l’indebita percezione, da parte di alcuni degli indagati, di denaro pubblico, destinato a fini privati, nonché “numerose anomalie e irregolarità” commesse nell’assegnazione di lavori e appalti per conto dell’amministrazioni, utilizzando anche i fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nato dopo l’emergenza Covid con le risorse europee.