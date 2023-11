Roberto Russo, tenente colonnello della Guardia di Finanza nel Nucleo di polizia economico finanziaria di Rimini, ha avuto un malore in mare ed è morto ieri sera in ospedale. Il militare, un quarantenne originario di Acireale (Catania), intorno alle 13 di ieri stava facendo kite-surf quando è stato visto riverso in acqua. A trovarlo è stato un bagnino di salvataggio all’altezza del bagno 60 di Rimini, che l’ha portato a riva praticandogli da subito le manovre cardio respiratorie. L’uomo è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale, ma è deceduto intorno alle 21.