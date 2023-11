E iniziata con la sciarpa palestinese, la kefiah, al collo dei partecipanti la tavola rotonda del Midas, con Gianni Alemanno e gli altri oratori, tra cui Marco Rizzo, leader di democrazia sovrana e popolare. A metterla al collo di chi siede al tavolo è stato il sindaco di Betlemme, Hanna Samir Hanania, figura di spicco nella politica e nell’amministrazione locale palestinese, ospite della kermesse di ‘Indipendenza!’. Il regalo della bandiera di liberazione della Palestina è stato salutato da un lungo applauso della platea, anche oggi come già ieri, molto affollata da delegati e cittadini che partecipano all’assemblea fondativa del nuovo movimento politico.

“Con Rizzo non ci siamo messi d’accordo – assicura Alemanno – ma abbiamo detto le stesse cose. Noi abbiamo avuto coraggio ad invitarli, loro a venire. Questo è un investimento che alla fine paga”, dice Alemanno. “Vi vogliamo uniti…”, lo interrompono dalla platea, con applausi di incoraggiamento all’ex sindaco di Roma. “Facciamo battaglie comuni e trasversali, dobbiamo portare all’attenzione degli italiani i problemi veri”, spiega ancora sull’intesa con gli ex comunisti. Comuni anche i ‘nemici’: Rizzo non risparmia attacchi a Schlein, ironizzando sulla sinistra dell’armocromia, Alemanno ricorda come invece il governo di Meloni sia il più atlantista della Storia. “Meloni e Schlein sulla guerra e l’economia dicono le stesse cose, poi litigano sulle stupidaggini”, aggiunge ancora l’ex ministro dell’Agricoltura, parlando un mainstream unitario “contro cui dobbiamo combattere tutti insieme”. L’ex rifondazione comunista scandisce il programma: “Vogliamo una Italia indipendente che non faccia parte della Nato e della Ue, che non sia sotto la dittatura dell’euro”. Critiche al premier arrivano anche dall’ex leghista veneto, Vito Comencini, che giunge a etichettare il presidente del Consiglio come “il barboncino di Biden, lasciatemelo dire…”.