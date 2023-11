Era già agli arresti domiciliari per numerosi episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie. Nonostante tutto continuava a molestare la donna al telefono minacciandola di morte. È per questo motivo che un 36enne di Foligno, in provincia di Perugia, è stato arrestato per minacce e molestie contro la ex.

L’uomo è stato condotto in carcere dalla polizia, che ha così dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Spoleto. Gli investigatori hanno spiegato che al 36enne erano stati contestati, negli anni, vari episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, che era stata percossa anche davanti ai figli minorenni. In base a quanto ricostruito dagli agenti le liti avevano indotto la donna, nei casi più gravi, a trascorrere la notte fuori dell’abitazione familiare e a cercare rifugio presso casa della madre.

Per questo l’indagato era già stato raggiunto da un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ma le nuove molestie telefoniche, con minacce, hanno portato la Procura a chiedere e ottenere una misura cautelare più grave.