Elly Schlein e una delegazione del Partito democratico parteciperanno alla manifestazione contro la violenza sulle donne a Roma. Il corteo, organizzato nella Capitale e a Messina dal movimento femminista Non una di meno, è in programma per il 25 novembre come ogni anno. Nelle ultime ore, come scritto da il Fatto quotidiano, tra i dem sono emersi malumori perché le attiviste nel comunicato ribadiscono, tra le altre cose, la solidarietà al popolo palestinese.

La segretaria Pd, intervistata alla festa del quotidiano “Domani”, ha ribadito che intende partecipare: “Il Pd ha sempre partecipato e parteciperà anche domani”, ha detto. “Il Pd ha portato 50mila persone in piazza su una posizione chiara e senza ambiguità sul Medio Oriente. Io sono a Perugia al mattino, se farò in tempo parteciperò volentieri come ho sempre fatto. Ma non userei in modo strumentale questo appuntamento”. Chi ha già detto che non parteciperà è il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte.

Interpellate dall’agenzia Ansa, le attiviste di Non una di meno hanno ribadito che la piazza è aperta a tutte le donne: “Se accetteremmo le donne israeliane? La nostra piazza e apolitica e aperta a tutte e a tutte quelli che lottano con noi contro il patriarcato e la violenza di genere. Siamo contro il genocidio di uno stato colonialista nei confronti di Gaza, dei palestinesi, non contro le donne israeliane. La piazza è aperta in modo apolitico e apartitico. Non ci saranno bandiere e nessun simbolo. Quella di domani sarà una piazza contro la violenza di genere e contro il patriarcato”, concludono.