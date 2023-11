E’ da lunedì che non si hanno notizie di una giovane di 20 anni, Kimberly Bonvissuto. La ragazza è scomparsa da Busto Arsizio, in provincia di Varese, nella serata del 20 novembre. La madre, Graziana Tuccio, ha lanciato un accorato appello sui social chiedendo aiuto per ritrovare la figlia, informando già le forze dell’ordine sull’inspiegabile allontanamento di Kimberly: “Se qualcuno la vede contatti le forze dell’ordine”, è il suo appello.

La donna descrive l’abbigliamento indossato dalla giovane al momento della scomparsa: una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar. Kimberly, attualmente in cerca di lavoro, aveva raccontato di avere un appuntamento con la cugina per una cena: era attesa a casa lunedì sera in via Cellini ai Frati, ma non è mai rientrata e non ha dato alcuna notizia di sé. Il cellulare di Kimberly risulta spento da giorni, nonostante fosse uscita con il caricabatterie.