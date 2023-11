“Secondo lei avrei detto che l’Italia doveva uscire dall’euro. Non me lo ricordo. Io ho detto che doveva stare a testa alta in Europa. Ed è esattamente quello che stiamo facendo”. Durante il Question time in Senato, Giorgia Meloni ha replicato così a Matteo Renzi, che nell’interrogazione aveva messo in evidenza una serie di contraddizioni del governo e della presidente del Consiglio. Una di queste – dopo l’incontro di ieri di Meloni col cancelliere Olaf Scholz – riguardava proprio l’uscita dall’euro. La leader di Fratelli d’Italia, oggi, ha dichiarato di non aver mai sostenuto quella posizione (o, quanto meno, di non ricordarsene). Peccato che sia proprio un video pubblicato dal suo partito a smentirla: l’8 marzo del 2014, a Fiuggi, al congresso di FdI, Meloni sosteneva con forza esattamente il contrario rivolgendosi alla “sorda Germania”.