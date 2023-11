Il sindaco di New York, Eric Adams, è accusato di aver molestato sessualmente una ex collega nel 1993. La notizia è stata data da The Messenger. La denuncia è stata presentata alla Corte Suprema di Manhattan mercoledì, a pochi giorni dalla scadenza dell’Adult Survivors Act, la norma dello Stato di New York che consente alle presunte vittime di reati sessuali, per le quali sono scaduti i termini di prescrizione, di avviare azioni civili per un periodo di un anno fino al 24 novembre 2023, cioè venerdì. “Non è vero, non è mai accaduto”, ha detto il sindaco di New York, Eric Adams, smentendo le accuse. Poco primal portavoce del consiglio comunale di New York, citato dal New York Post, aveva fatto sapere che “il sindaco non conosce questa persona. E se si sono incontrati non si ricorda“.

Per Adams l’accusa è un nuovo colpo dopo le polemiche per le indagine dell’Fbi su corruzione sulla sua campagna elettorale. Secondo quanto riportato da The Messenger, la donna chiede un processo e un risarcimento di 5 milioni di dollari. Al momento la presunta vittima avrebbe comunque presentato solo una citazione di tre pagine per avviare l’azione legale. Nel tribunale civile di New York è previsto, infatti, che la denuncia completa possa essere presentata successivamente.