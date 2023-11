Ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada. Momenti di paura per Mario Balotelli che, per cause ancora da accertare, è stato protagonista di un brutto incidente stradale nel quale ha distrutto la sua auto.

Il fatto è avvenuto in via Orzinuovi, a Brescia, attorno alle 20.30. Il centravanti dell’Adana Demirspor, attualmente infortunato, è comunque uscito illeso barcollando dall’abitacolo della sua vettura, con tutti gli airbag dell’auto che sono scoppiati, a testimonianza della forza dell’impatto. Il calciatore ne è comunque uscito illeso ed è stato medicato dal personale sanitario. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale che ha provato a sottoporlo all’etilometro, ma il giocatore si è rifiutato.