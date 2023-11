Dopo un autunno mite e soleggiato, che sembrava quasi un continuamento dell’estate, arrivano repentinamente l’inverno e il freddo glaciale. La prima irruzione artica della stagione colpirà tutta Italia già da sabato prossimo, il 25 novembre, e porterà un crollo delle temperature, le cui medie saranno addirittura inferiori ai valori stagionali per tutti i prossimi 10 giorni. A Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C; a Bologna e Firenze il termometro oscillerà tra -1 e 7°C, così come a Roma con 0°/9°. E non si escludono fiocchi di neve svolazzanti tra Bologna e Firenze: la neve è prevista quasi fino alla pianura e addirittura lungo le coste adriatiche.

Già dalle prossime ore, inoltre, dovremo prestare attenzione anche al ciclone in spostamento verso il meridione: sono previste piogge a tratti intense su Medio Adriatico e Sud, e tra Abruzzo e Molise vedremo anche la neve in alta collina, fino ai 1000 metri. Le piogge si intensificheranno sulle regioni ioniche gradualmente e nella prossima notte sono previsti nubifragi tra Calabria e Sicilia.