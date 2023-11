Il “rumore” per Giulia Cecchettin arriva anche al Senato, nelle sale di Palazzo Giustiniani. Come annunciato dal parlamentare Filippo Sensi, che ha condiviso un video su Twitter, l’iniziativa voluta dalla sorella di Cecchettin, Elena, che ha chiesto di sostituire i minuti di silenzio con minuti di rumore, è stata portata dentro i palazzi dalla presidente della commissione contro i femminicidi, Martina Semenzato.

Il “rumore” è stato chiesto durante la conferenza stampa “Oltre la violenza: le azioni positive a confronto” in cui è stato proiettato il Docufilm “La bellezza dopo la rinascita”, prodotto dall’Associazione Wall of Dolls. Il film riporta le testimonianze di Maria Antonietta Rositani, Gessica Notaro e Parvinder Aoulakh detta Pinky, tre donne che ce l’hanno fatta che sono riuscite a smarcarsi dalla violenza dell’uomo che hanno avuto accanto. Madrina dell’iniziativa la senatrice di Azione Giusy Versace, che aprendo i lavori ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo di “Giulia e di tutte quelle che non ce l’hanno fatta”. Con lei in sala anche una rappresentanza di studenti di varie scuole e la senatrice Mariastella Gelmini, portavoce di Azione, il presidente della commissione cultura, il leghista Roberto Marti, la senatrice del Pd Valeria Valente e Jo Squillo che insieme a Francesca Carollo, è ideatrice e regista del documentario.