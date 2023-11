A quasi un anno dal rinvenimento del cadavere della settantenne tedesca Marielle Soethe, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Perugia e di Città di Castello hanno arrestato, con l’accusa di omicidio volontario e violenza sessuale, un romeno cinquantenne residente da tempo in Italia. L’uomo, vicino di casa della donna, è accusato del femminicidio avvenuto alla fine del 2022.

Il corpo privo di vita della donna era sto rinvenuto dai Carabinieri di Citerna il primo dicembre del 2022 all’interno della sua abitazione, allertati da un’amica di Marielle Soethe che da giorni non riusciva a contattarla. La donna era riversa a terra nella camera da letto, con evidenti tracce di una brutale aggressione subita, anche di tipo sessuale. Grazie alle indagini e le perizie scientifiche e medico legali è stato possibile datare l’omicidio a pochi giorni prima, esattamente il 25 novembre. Alcuni elementi (come l’assenza di segni di effrazione e l’anomala chiusura delle persiane della casa) ha indirizzato il lavoro degli inquirenti verso soggetti che avessero un rapporto di conoscenza con la vittima.

Attraverso verifiche documentali, escussione di soggetti vicini alla vittima, anche per rapporti di tipo economico, gli investigatori hanno progressivamente ristretto il campo delle ipotesi plausibili. Il cerchio si è chiuso così intorno alla figura di un vicino di casa della donna ritenuto una figura di ”particolare interesse”, come ha spiegato in una nota la Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone. Il romeno cinquantenne conosceva la vittima da diverso tempo: con lei collaborava (insieme alla moglie, risultata del tutto estranea ai fatti) nell’attività di compravendita di capi di abbigliamento che la vittima conduceva online. Le conferme sono arrivate dalle tracce biologiche repertate sul corpo della donna, in particolare nelle zone interessate da lesioni da difesa, hanno fatto emergere una corrispondenza con l’arrestato. L’uomo è ora rinchiuso nel carcere di Perugia Capanne.