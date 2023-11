Il dolore e la rabbia. Sono reazioni diverse quelle dei familiari di Giulia Cecchettin, il corpo è stato ritrovato in mattinata dopo una settimana di ricerche. Una foto in bianco e nero e la frase in inglese ‘Rest In Power. I love you’. È il primo post pubblicato dopo il ritrovamento del corpo da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sul suo profilo Instagram. Nella foto le due sorelle sorridono scattandosi un selfie allo specchio. Successivamente, la ragazza ha pubblicato alcune stories sullo stesso social network. “È stato il vostro bravo ragazzo“, recita una dei messaggi di Elena, che ha condiviso un post della scrittrice Valeria Fonte. In un’altra stories, Elena scrive “Per te bruceremo tutto“. “Non c’è più niente da dire, Filippo ha ucciso mia cugina. Spero che trovino quel vigliacco, se non si è già ammazzato anche lui” ha detto a LaPresse Giovanni, il cugino di Giulia.

IL LEGALE – “Adesso è il momento del dolore e di stringersi attorno alla famiglia. Il lavoro degli investigatori ha portato intanto a ritrovare Giulia. Ora è anche il momento di individuare le responsabilità e le dinamiche di questa vicenda, per le quali ci affidiamo ancora alle forze dell’ordine”: è quanto detto detto poco fa, in una breve dichiarazione davanti alla villetta dei Cecchettin, dall’avvocato Stefano Tigani che, con l’associazione Penelope, sta assistendo la famiglia Cecchettin.

ZAIA – “L’epilogo peggiore a una vicenda che ha tenuto l’Italia intera col fiato sospeso per una settimana. Il corpo recuperato nel lago di Barcis stamattina è quello di Giulia Cecchettin. Mi stringo al papà e ai familiari di Giulia, ai suoi amici e a coloro che le erano vicini”. E’ quanto scrive sui social il presidente della regione Veneto Luca Zaia. “Un segnale di vicinanza – prosegue – anche alla famiglia di Filippo Turetta, che in queste ore deve affrontare una tragica realtà. E una preghiera per Giulia, con tutto il cuore”.

FAMIGLIA TURETTA – L’altro, difficile lato della medaglia è quanto accade alla famiglia Turetta. In tal senso, le tapparelle di color verde sono completamente abbassate nell’appartamento dove vive la famiglia di Filippo, segno che darebbe l’indicazione non ci sia nessuno dentro. La piazzetta antistante al complesso residenziale, nel centro di Torreglia (Padova), è presidiata da uno sparuto gruppo di giornalisti. I genitori di Filippo Turretta sono usciti questa mattina dopo essere stati convocati dai carabinieri e nessuno tra i media li ha visti più rientrare. L’avvocato della famiglia, Emanuele Compagno si nega e preferisce il silenzio.