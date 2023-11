Scontro pepato a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice del talk show politico, Lilli Gruber, e il direttore di Libero, Mario Sechi. Il nodo del dibattito è la riforma sul premierato, riguardo alla quale Sechi afferma che i poteri del presidente della Repubblica non vengono modificati.

“Non è vero”, insorge Gruber.

“Ma dai”, commenta Sechi.

“Non diciamo sciocchezze – ribadisce la giornalista – Non diciamo bugie“.

“Se ha un difetto – risponde Sechi – è che è troppo moderata”.

Gruber ricorda che normalmente quando si modifica la Costituzione, si fanno delle assemblee costituenti: “Qua invece non vediamo nulla di tutto questo”.

E dà la parola alla giornalista Mariolina Sattanino, ex responsabile di Rai Quirinale, che smentisce nettamente Sechi: “Questa riforma tocca, eccome, i poteri del capo dello Stato, anche simbolicamente. In Italia, come diceva Cossiga, se il capo del governo e il presidente della Repubblica litigano, è il capo del governo che va a casa. In questo caso sarebbe esattamente il contrario”.

“Io rispetto le vostre opinioni – ribatte Sechi – Ma se ci fosse uno stravolgimento come dite voi…”.

E Gruber lo interrompe: “No, no, Mario Sechi, no. Devo dire alle telespettatrici e ai telespettatori che lo stravolgimento c’è non perché lo diciamo noi, ma perché, come te, abbiamo letto le proposte di riforma: il presidente della Repubblica, con l’elezione diretta del presidente del Consiglio, ovviamente non è più figura di garanzia che nomina e sceglie un presidente del Consiglio nel pieno rispetto dell’esito elettorale”.

“E dove sarebbe il golpe?“, chiede il direttore di Libero.

“Non ho detto ‘golpe’ – replica Gruber – Ho detto che non bisogna dire menzogne“.