Tensione in Aula al Senato. Il presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, Nicola Calandrini di Fratelli d’Italia, in apertura di seduta dell’Aula, parlando delle proposte di modifica al decreto Proroghe ha infatti chiesto ulteriore tempo. La Commissione, ha spiegato “ha finito l’istruttoria per gli oltre 200 emendamenti presentati al testo. Ora siamo in attesa di sentire il parere del Mef. Ho sospeso i lavori della Commissione e la riprendo tra poco, ma poi serviranno altre due ore di lavoro. Quindi chiedo di spostare il termine per l’inizio dei lavori dell’Aula almeno alle 14-14.30”.

Alla richiesta ha fatto subito seguito la risposta del presidente Ignazio La Russa che ha subito convocato una conferenza dei Capigruppo: “Va visto insieme se c’è un rimedio regolamentare, comportamentale, di procedure…perché questo problema (i ritardi), si ripete con allarmante frequenza”. “Allora va posto un rimedio, non siamo il terminale di percorsi altrui anche quando giustificati”, ha concluso.