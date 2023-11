“Qualcuno scrive che i sindacati stanno politicizzando lo sciopero. Ma i sindacati fanno politica, nel senso che difendono le ragioni dei lavoratori. Ovviamente anche contro questa manovra economia e su questo ci ritroviamo assolutamente a condividere questa valutazioni. Ma non solo con i sindacati, anche con tantissime associazioni di categoria. Questa manovra ci porta alla regressione economica e non ce lo meritiamo, perché abbiamo fatto tantissimi sforzi durante la pandemia e durante l’emergenza energetica. Veniamo affossati da questo governo che si sta dimostrando un governo di dilettanti senza una visione…”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, al termine di un incontro con Confindustria sulla manovra. “Quando eravamo all’opposizione, volevano scioperare su tutto – ha aggiunto, riferendosi ai partiti dell’attuale maggioranza – Rivendicavano il diritto allo sciopero e di andare in piazza. Meloni dice di amare il conflitto sulle piazze. La precettazione da parte di queto governo è in contrasto con quanto hanno sempre detto, ma non mi meraviglio perché si stanno rimangiando tutto quello che dicevano”.