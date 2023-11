Jannik Sinner riscrive anche la storia del tennis italiano in televisione. La sua impresa contro Novak Djokovic nel secondo turno delle Atp Finals in corso a Torino è stata vista su Rai2 da 2 milioni e 543mila spettatori, con share del 14,6%. A cui si aggiunge Sky Sport: 789.000 spettatori e uno share del 4,5%. In totale oltre 3,3 milioni di spettatori: se Djokovic è stato sconfitto, l’unico a “battere” Sinner è stato Checco Zalone con lo show ‘Amore + Iva’, trasmesso da Canale 5, che ha vinto il prime time di martedì con 3.480.000 spettatori e il 19.2% di share. Il testa a testa con il comico più popolare d’Italia testimonia quanto Sinner sia ormai diventato un fenomeno mediatico, portando il tennis in Italia in una dimensione mai conosciuta dagli Anni 70 ad oggi. Il finale di partita, dopo mezzanotte, ha portato Rai2 a un picco di share sopra il 30 per cento.

Sinner-Djokovic è il secondo miglior risultato per il tennis in Rai degli ultimi dieci anni: per ritrovare numeri del genere bisogna risalire al biennio 2010-2011, con la doppia finale al Roland Garros di Francesca Schiavone: la vittoria del 2010 sull’australiana Samantha Stosur, trasmessa in diretta su Rai2, fu apprezzata da 2 milioni e 149mila spettatori di media, con uno share del 20,3 %, mentre la sconfitta subita l’anno dopo dalla cinese Li Na venne vista da 2 milioni e 224mila appassionati, con share del 18%, ancora su Rai2. Partite che però vennero giocate il sabato pomeriggio. Su Sky quello tra Sinner e Djokovic è il secondo match di tennis più visto di sempre, dopo la finale di Wimbledon persa da Matteo Berrettini nel 2021 proprio contro Djokovic.

L’exploit di Sinner, anche da un punto di vista televisivo, riporta alla mente la grande popolarità vissuta dallo sci negli anni di Alberto Tomba o dal ciclismo negli anni di Marco Pantani, senza dimenticare le moto e Valentino Rossi. Ovviamente siamo ancora lontani da quei livelli di affezione e seguito, ma anche il 22enne altoatesino è solamente all’inizio: cosa potrebbe succedere se Sinner riuscirà ad arrivare a giocare la semifinale o addirittura la finale delle Finals, in programma nel weekend? E quale portata potrebbe avere un risultato simile in uno Slam? Il futuro è ancora tutto da scrivere.