“Abbiamo fatto la misura, pensavamo di fare una cosa positiva, abbiamo sbagliato. La misura non si è tradotta in un vantaggio a favore dei consumatori, poiché il margine dovuto alla riduzione delle imposte è rimasto all’interno della filiera senza effetti sul prodotto finale di vendita”. Ecco come il ministro dell’economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso della sua audizioni alle commissioni Bilancio di Senato e Camera sulla manovra, motiva lo stop al taglio dell’Iva sui prodotti della prima infanzia. “Evidentemente non abbiamo monitorato attentamente le politiche di prezzo da parte dei pochi soggetti che si occupano della materia”. Ed ora? “Adesso aumentiamo l’Iva e dovremo essere molto più attenti, monitorando esattamente l’andamento dei prezzi”.