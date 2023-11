Quattro giovani tra i 16 e i 20 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Milano con l’accusa di tentato omicidio in concorso: sono ritenuti responsabili dell’accoltellamento di un 21enne, aggredito al Parco della Biblioteca degli Alberi a Milano, in zona Isola, non lontano dal Bosco Verticale. L’aggressione è avvenuta nella serata del 2 settembre. Secondo la ricostruzione dei poliziotti del commissariato “Garibaldi-Venezia” gli aggressori hanno avvicinato la vittima – un egiziano di 21 anni – mentre si trovava in compagnia di amici. Dopo aver minacciato il gruppo, ha fatto partire le violenze. Il 21enne è stato bloccato da dietro e ferito con un’arma da taglio all’addome con una lama che ha trapassato lo stomaco. Il gruppo è quindi fuggito facendo perdere le proprie tracce.

I due minorenni sono stati rintracciati dalla polizia nelle vicinanze di piazza Gae Aulenti, il 20enne invece è stato trovato in un alloggio occupato con altri connazionali nello stabile di via Cavezzali 11, in zona via Padova, più volte al centro delle cronache. I due minori sono stati condotti nell’Istituto Penale per i Minorenni Beccaria e il maggiorenne nel carcere di San Vittore. Il quarto aggressore si trovava già agli arresti per una rapina e ha ricevuto la notifica del provvedimento nel penitenziario di Busto Arsizio (Varese).