Un’esplosione si è verificata nell’impianto di pressurizzazione del petrolchimico Versalis – società chimica del gruppo Eni – a Brindisi provocando un maxi-incendio e l’attivazione delle torce di sicurezza per evitare danni maggiori allo stabilimento. Secondo quanto si è appreso, a saltare in aria sarebbe stato un tubo con all’interno etilene. L’incidente non ha provocato alcun ferito ma una grande apprensione in città: lo scoppio è infatti stato udito da diverse zone e la nube nera che si è sprigionata in seguito all’innesco dell’incendio era alta decine di metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, compreso il nucleo provinciale Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico). L’incendio è stato domato e si è proceduto al raffreddamento di parte degli impianti nell’area dove si è verificata l’esplosione. Sul posto è intervenuto anche il nucleo della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Brindisi per avviare le indagini sull’origine dell’esplosione. Accertamenti sono in corso anche da parte dell’Arpa Puglia.

Video da Facebook/Giuseppe Cellie