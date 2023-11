I macchinari di supporto vitale che tengono in vita la piccola Indi Gregory, la neonata inglese di otto mesi affetta da sindrome da deplezione del DNA mitocondriale, sono stati staccati dopo il trasferimento della piccola in un hospice come riferisce Simone Pillon, legale che ha seguito la famiglia della bimba in Italia,. La bimba, ricoverata al Queen’s Medical Centre di Notthingham a causa della grave malattia mitocondriale, sarà trasferita in un hospice, un reparto specializzato per la terapia del dolore e dei pazienti terminali. La patologia della piccola è incurabile e i trattamenti a cui è sottoposta servono esclusivamente all’attenuazione dei sintomi.

Dopo avere respinto l’appello dei genitori della bambina che provavano a impedire il distacco dei macchinari di supporto vitale, nell’udienza di venerdì scorso il giudice inglese assegnato al caso, Peter Jackson, ha predisposto l’estubazione della piccola da effettuarsi “il prima possibile“. Jackson ha inoltre definito il tentativo di intervento italiano sul caso della bimba ai sensi della Convenzione dell’Aia, “non nello spirito” della stessa convenzione. Il governo di Giorgia Meloni aveva infatti concesso d’urgenza la cittadinanza italiana alla piccola Indi, segnalando che sarebbe potuta essere assistita dall’ospedale Bambin Gesù di Roma. “Abbiamo azionato ogni procedura dei trattati internazionali, abbiamo offerto trasferimento, cure, collaborazione. L’Italia ha fatto il possibile su richiesta dei genitori, ma ha trovato solo muri”, ha scritto a proposito Pillon.

Sul caso si è espresso anche Papa Francesco che “si stringe alla famiglia della piccola Indi Gregory, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il mondo vivono nel dolore o rischiano la vita a causa della malattia e della guerra”. ” Io, Claire e Indi siamo molto grati e onorati di sentire queste bellissime parole di Papa Francesco, lo ringraziamo tanto” dice a LaPresse Dean Gregory, padre della neonata.