Sei mesi fa a New York è stato eseguito su Aaron James – un veterano dell’Arkansas sopravvissuto a un incidente di lavoro – il primo trapianto di un intero occhio umano. Lo riporta Scientific America. L’intervento – effettuato durante un trapianto parziale della faccia – secondo i medici è andato secondo le migliori attese.

“Il fatto che abbiamo trapiantato un occhio è un enorme passo in avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli ma che non era mai stato eseguito”, ha detto Eduardo Rodriguez, il medico alla guida della squadra che ha condotto l’intervento durato 21 ore. Per eseguire il parziale trapianto di faccia e dell’intero occhio sono stati coinvolti 140 chirurghi. Nel giugno del 2021 in Oklahoma il volto di Aaron James ha toccato un filo in tensione mentre lavorava come manutentore elettrico. L’incidente lo aveva lasciato con gravi ustioni sul lato sinistro del viso, compreso l’occhio sinistro, naso e labbra, e danni estesi al braccio sinistro. “Se riuscirò a vedere sarà fantastico. – ha detto James alla Cnn -. Se l’intervento farà da apripista a una nuova strada nel campo medico sono completamente a favore”.

L’occhio trapiantato mostra notevoli segnali di buona salute, ma Aaron James ancora non può vedere. Il veterano dell’Arkansas si augura che con il tempo la vista ritorni e che questo intervento possa aiutare altre persone.

Sul caso si è espresso anche Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti: “È una situazione che va esplorata nel tempo e questo riguarda tutti i trapianti sperimentali che non sono quelli consolidati che noi facciamo tutti i giorni e che servono per curare i pazienti che non hanno altre alternative di trattamento quindi si tratta di situazioni un po’ diverse. Però ovviamente sono frontiere che vanno esplorate perché in medicina si cresce, ci si sviluppa andando ad esplorare territori nuovi come in questo caso”.