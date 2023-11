“Accordo Italia-Albania sui migranti? È un giochino politico perfetto: l’elettorato della Meloni vota per chi ritiene che le tasse debbano essere abbassate e i migranti trattati male. Sulle tasse il governo non riesce a fare nulla e trova questa idea di mandare i migranti fuori dall’Italia. Così nasce questa interessante commedia“. Così a Piazzapulita (La7) l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi commenta il protocollo d’intesa tra Giorgia Meloni e il premier albanese Edi Rama ‘per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria‘.

Prodi spiega: “L’Italia affitta un po’ di ettari in Albania e costruisce lì un villaggio, che avremmo potuto far benissimo noi dando tutte le garanzie. Quindi, Meloni dà agli italiani il messaggio secondo cui manda via i migranti e invece non è vero, perché in Albania dovranno essere custoditi dalle nostre autorità, saranno coinvolti per le trasferte i nostri funzionari e varranno le regole della nostra legislazione. Da parte albanese, invece, è come se ci fosse un investimento di una piccola impresa in Albania“.

E aggiunge: “Nello stesso tempo, Rama, che non è mica l’ultimo arrivato quanto ad astuzia politica, fa l’inverso coi suoi cittadini, cioè dice: ‘Io con questo aiuto l’arrivo dell’Albania in Europa’. Insomma, il contratto è perfetto. Quindi, i migranti non c’entrano niente, è solo un bel gioco politico che costa parecchio ai nostri cittadini. Il Parlamento non è stato consultato? – conclude – Ma tanto è normale, non viene mai coinvolto da questo governo. Qui abbiamo due leader politici che fanno l’interesse del proprio partito e infatti questo accordo politicamente perfetto sarà solennemente celebrato alle porte delle elezioni europee“.