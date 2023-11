Ofir Gendelman è il portavoce con i media arabi del Primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Su Twitter ha condiviso un video per sostenere che le immagini dei palestinesi feriti e uccisi dai bombardamenti siano frutto di una messinscena. “Gli abitanti di Gaza – scrive – stanno cercando di fuorviare l’opinione pubblica internazionale e i media fingendo le lesioni ai bambini e ai civili a Gaza. Guarda come viene applicato il trucco a un bambino e come vengono “curate” le persone civili che non sono rimaste ferite, davanti alle telecamere”. Come gli fanno notare decine di utenti sotto il suo post, si tratta di una fake news. Il video infatti è un filmato che mostra il backstage di un cortometraggio sulla Palestina girato anni fa da un regista libanese, Mahmoud Ramzi, e intitolato The Reality. È stato lo stesso regista a segnalarlo sui social. Non è la prima volta che il diplomatico israeliano diffonde bufale sui social. Già nel 2021 aveva condiviso un video falso dei lanci di razzi di Hamas