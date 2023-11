Il limite del tasso alcolemico non subirà variazioni nel nuovo Codice della Strada. Lo ha detto Matteo Salvini, intervenendo all’evento inaugurale di Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote, alla Fiera di Milano Rho. “Nel nuovo codice della strada non tocchiamo il tasso alcolemico: qualche bicchiere di vino non solo non fa male, ma è assolutamente lecito per chi lo ritiene salutare“, sono le parole del ministro delle Infrastrutture. “Però – sottolinea il vicepremier – per i recidivi si ricalca il modello di alcuni Paesi europei“. Resta da capire come si faccia a guidare con “qualche bicchiere di vino” visto che comunque il tasso alcolemico deve essere inferiore a 0.5g/l per mettersi alla guida.

Secondo quello che ha detto Salvini l’obiettivo del governo è approvare il nuovo Codice “entro Natale“. Tra le misure previste c’è l’installazione del sistema dell’alcol-lock a bordo delle vetture dei recidivi: un meccanismo che non fa accendere il motore se si è bevuto alcol. Salvini ha spiegato che saranno previste due sanzioni: “La prima: ritiro della patente per un periodo limitato. La seconda: posso ritirarti la patente in caso di morte fino a 30 anni e installo a bordo dell’autovettura l’alcol-lock, che inibisce l’accensione del motore”, ha spiegato il leader della Lega. “Idem vale perché per chi risulta positivo al droga test. Ad oggi, incredibilmente se un agente della Stradale ti ferma e risulti positivo al droga test, è onere dell’agente di Pubblica Sicurezza dimostrare che tu sei in stato di alterazione, altrimenti saluti, ti ringrazi e te ne vai. Con le nuove norme, se risulti positivo al test mi fermo per i controlli, della patente ne riparliamo dopo un pò di tempo, perché ritengo che la vita umana sia più preziosa”, ha proseguito Salvini.

Nel nuovo Codice della strada non ci sarà alcun onere – come imposizioni di targhe o assicurazioni – a carico delle biciclette, mentre le regole cambieranno per i monopattini modificando il Codice del ’92. Il vicepremier ha detto: “Non potranno andare in tangenziale, avranno la velocità limitata per norma e avranno un numero di matricola per poter risalire al conducente che si rende protagonista di comportamenti irrispettosi verso gli altri”.