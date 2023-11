Un uomo di 66 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile di Bari con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote 11enne. Secondo quanto hanno reso noto gli inquirenti, i fatti risalgono al 2020 quando la bambina si trovava in provincia di Bari, nel paese in cui vive la nonna, per le vacanze estive. Qui ha incontrato per strada lo zio, che l’ha portata in un luogo isolato e l’ha costretta a subire rapporti sessuali.

Le indagini hanno poi ricostruito che anche l’anno successivo l’uomo ha molestato nuovamente la nipote, incontrata in occasione delle festività natalizie della famiglia. Sentita in audizione protetta alla presenza dello psicologo, la bambina si è mostrata “provata nel corpo e nella mente per quanto accaduto”. La sua testimonianza, insieme alle altre raccolte, ha permesso di ricostruire il quadro indiziario che ha portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.