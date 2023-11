Ottanta passeggeri in procinto di partire con un aereo da Vigo, in Spagna, sono stati obbligati a lasciare il proprio posto in aereo ai calciatori del Siviglia, rimasti senza charter a causa di un guasto. È quanto accaduto sabato sera, dopo la partita che il Siviglia ha giocato contro il Celta de Vigo a Balaídos conclusa con un pareggio (1-1). I passeggeri hanno quindi dovuto raggiungere Madrid in pullman il giorno seguente, non senza lamentele e indignazione.

“Il volo era già arrivato con un certo ritardo da Madrid e quando stavamo per iniziare l’imbarco, i giocatori del Siviglia, che erano arrivati ​​in autobus ci sono passati davanti e sono saliti sull’aereo destinato ai passeggeri dell’Iberia per Madrid. Ci hanno fatto attendere e ci sono stati passeggeri che hanno sentito il personale di terra dire che il volo sarebbe andato a Siviglia e che avrebbero cercato di riparare il guasto del nostro aereo, che era però quello che non aveva avuto alcun guasto” ha raccontato a Cadena Ser una delle persone colpite dal disservizio, come riporta La Voz De Galizia.

Stando a quanto riporta La Vanguardia Air Nostrum si rammarica “profondamente” dell’accaduto: un “errore imputabile esclusivamente alla compagnia” per il quale promette un risarcimento. Su El Pais si legge inoltre di varie lamentele dei passeggeri, condivise anche sui social: “Questo è tipico di un paese delle banane. Qui il calcio ha la precedenza su tutto e su tutti”, ha protestato sabato sera uno dei malcapitati viaggiatori. La compagnia ha dichiarato, probabilmente anche per mettere a tacere le polemiche, che contatterà singolarmente tutti i passeggeri per scusarsi e risarcirli.