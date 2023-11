“La tragedia in corso in Medio Oriente è il risultato di un fallimento politico e morale collettivo di cui il popolo israeliano e palestinese stanno pagando un prezzo elevato. E questo prezzo continuerà ad aumentare”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori Ue 2023. “Questo fallimento morale e politico è dovuto alla nostra reale mancanza di volontà di risolvere il problema israelo-palestinese. Sì, siamo formalmente impegnati su questa soluzione in due fasi, ma senza avere una tabella di marcia credibile per realizzarla”, ha spiegato